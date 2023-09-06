اليوم السابع
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استشاري عيون يوضح أحدث طرق الحقن بالبوتوكس للحصول على نتيجة دائمة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 07:00 ص
استشاري عيون يوضح أحدث طرق الحقن بالبوتوكس للحصول على نتيجة دائمة حقن البوتوكس
كتبت فاطمة ياسر

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 حقن مادة البوتوكس هو أكثر طرق التجميل المستخدمة في العالم منذ استخدامه قبل 30 عاما، ومن المعروف أو المنتشر أن طبيب التجميل هو الذي يقوم بحقنه، ولكن اتضح أن الأمر الطبيعي والصحيح، هو أن طبيب العيون هو من يقوم بحقن المادة، وهذا ما أكده الدكتورعصام الطوخي أستاذ طب العيون بجامعة القاهرة، ورئيس قسم تجميل الجفون والجهاز الدمعي ووحدة جفاف العين.
 
أشار الطوخي، أن البوتوكس يعمل عن طريق إرخاء العضلات وخاصة عضلات الوجه مما يؤدي إلى اختفاء التجاعيد وخاصة في مناطق الجبهة وما بين الحاجبين وحول العينين والجفون وغيرها من مناطق الوجه مما يعطي الوجه شكل جمالي وشبابي مشرق. 
 
وأضاف يبدأ مفعول البوتوكس للظهور بعد حوالي أسبوع من الحقن،  حيث تختفي التجاعيد ويظهر المريض في شكل جمالي شاب أي  اصغر سنا .
 
 ويستمر على ذلك حوالي ٢-٣ شهور ثم يبدأ مفعول البوتوكس في الاختفاء تدريجيًا، وتعود التجاعيد تدريجيا للظهور  و يبدو المريض وكأنه كبر سنا، فيضطر المريض الي إعادة الحقن مرة أخري بنفس الجرعة، ويستمر الأمر على هذا النحو، أي كل عدة شهور تعود التجاعيد ويكرر المريض الحقن وهذا يجعل المريض أوالمريضة يمر بمراحل متغيرة يمكن ملاحظتها في شكله الجمالي . 
 
وأكمل حديثة، للتغلب على ذلك ولضمان تأثير مستمر وثابت للحقن بدون عودة التجاعيد وبدون وجود تغيير في شكل المريض، ظهر أسلوب جديد لاستخدام البوتكس يسمي " baby Botox technique"
ويتم هذا الأسلوب عن طريق إجراء الحقن في أول مرة كالمعتاد بحيث تختفي التجاعيد ويظهر المريض بشكل جمالي ثم  لا ينتظر المريض حتي تعود التجاعيد للظهور بل يذهب للطبيب بعد شهرين وقبل عودة التجاعيد للظهور مرة أخرى لأخذ جرعة صغيرة منشطة من البوتوكس للمحافظة على الشكل الجمالي بصورة دائمة و مستقرة وبدون أي تغيير ملحوظ في ملامحه. 
 
وأكد الطوخي، أن هذا الاسلوب يحقق عدة فوائد هي :
- ثبات واستقرار الشكل الجمالي المشرق. 
- تقليل جرعة البوتوكس المستخدمة للمريض علي المدي الطويل. 
- تقليل تكلفة الحقن بالبوتوكس.

حقن البوتكس

جراحة تجميل

خطورة البوتكس



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