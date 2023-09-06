اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:03 م
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 39 درجة الطقس - أجواء شديدة الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح ببعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس:"القاهرة العظمى 39  درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة والسبت بداية انكسارها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:30 م

الأرصاد تحذر من بدء الموجة الحارة: تستمر 72 ساعة والقاهرة تسجل 40 درجة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:11 ص

كتل صحراوية قادمة من الجزيرة العربية.. الأرصاد تكشف سبب الموجة الحرارة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:13 م

تجنبوا الشمس وقت الظهر.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:19 ص

الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل لهذا السبب

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة