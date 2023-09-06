إيقاف بناء مخالف بمنطقة النهضة غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسي رئيس حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي تم القيام بحملة مسائية بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال حالتى بناء مخالف بمنطقة النهضة وتم التحفظ على بطاقات الرقم القومي للمخالفين كما استأنفت الحملة أعمالها، بالتحفظ على عدد 1سيارة شيفروليه محملة بمخلفات بلاستيك وصفيح، وعدد 2 توكتوك للسير عكس الاتجاه، و9 حالات متنوعة من الإشغالات.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

وعلي صعيد آخر، قاد حى العامرية أول فى الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى حملة لرفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة إعادة الشيء لأصله فى الشوارع التى تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، والعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأعلن السيد موسى رئيس حى العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، قامت إدارة الطرق والمرافق بمتابعة العمل على إصلاح تعثر بشارع أسماء بنت ابى بكر، أمام بنك مصر استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، بالتنسيق مع إدارة الصرف الصحى وإدارة المتابعة الميدانية، وشركة الصرف الصحى وجارى استكمال الأعمال.



ايقاف بناء مخالف في العامرية. بالإسكندرية



ايقاف بناء مخالف في النهضة غرب الإسكندرية