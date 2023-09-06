إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على جسم خزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق خزان أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى أثناء عبورهما جسم خزان أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم بواسطة أربع سيارات إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت محافظة أسوان شهدت وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مدينة إدفو بمنطقة الكيلو 80، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.