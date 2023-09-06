إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ببنى سويف

بنى سويف.. هانى فتحى

أصيب 11 شخصا نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الدائري بمدينة بنى سويف أمام مدخل قرية الكوم الأحمر، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة نجدة بنى سويف، يفيد انقلاب سيارة على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بالقرب من قرية الكوم الأحمر، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.