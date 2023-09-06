اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ببنى سويف

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:11 م
إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ببنى سويف حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
بنى سويف.. هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 11 شخصا نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الدائري بمدينة بنى سويف أمام مدخل قرية الكوم الأحمر، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج.
 
تلقى مدير أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة نجدة بنى سويف، يفيد انقلاب  سيارة على الطريق الدائري بمدينة بنى سويف بالقرب من قرية الكوم الأحمر، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

بنى سويف

حادث بنى سويف

حادثة بنى سويف

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

حوادث الطرق



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة فى مدينة حدائق الأهرام

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:38 م

النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:00 ص

حالات يحظر فيها استخدام أجهزة التنبيه الصوتية للسيارات على الطرق

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:30 ص

طرق تحميك من حوادث التريلات بالمحاور الرابطة بين المحافظات.. تعرف عليها

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 09:00 م

غلق طريق بلبيس الصحراوى كليا لمدة شهر بسبب أعمال الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة