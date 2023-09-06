أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تسجل 2205 جنيهات لعيار 21

كتب - إسلام سعيد

ننشر تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2205 جنيهات بدون إضافة مصنعية، كما يسجل السعر العالمي للذهب انخفاض إلى مستويات 1927 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2520 جنيها.

عيار 21 يسجل 2205 جنيها.

عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 17640 جنيها.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



انخفضت أسعار الذهب العالمي ويختبر الآن مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة وإذا نجح في كسر هذا المستوى يعيد الذهب إلى الهبوط إلى منطقة الدعم 1900 – 1907 دولار للأونصة، مروراً بمستوى الدعم الثانوي عند منطقة 1923 – 1925 دولار للأونصة.

وفي حالة تذبذب السعر حول المستوى 1930 دولار للأونصة وتعديل المؤشرات الفنية من أجل تجميع زخم إيجابي سيعود الذهب إلى الارتفاع مستهدفاً 1950 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فحتى الآن تسيطر التحركات العرضية في نطاق ضيق على تحركات الذهب فوق مستوى الدعم 2200 جنيه للجرام عيار 21، والذي في حالة كسره يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيها للجرام، ومن بعدها 2130 جنيها للجرام.

بينما في حالة حدوث حافز مناسب في الأسواق قد يرتد الذهب لأعلى بعد تجميع زخم مناسب للارتفاع خلال منطقة التداول الحالية وفي هذه الحالة قد يستهدف المستوى 2250 جنيها للجرام وبعدها يختبر مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام.