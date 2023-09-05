اليوم السابع
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وزير الصحة: بنزيد يوميا 5683 مولودا.. وأنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:23 م
وزير الصحة: بنزيد يوميا 5683 مولودا.. وأنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تشهد معدلات إنجاب كبيرة، متابعا: "بنزيد يوميا المواليد 5683 يوميا.. بنزيد 4 مواليد كل دقيقة.. 237 مولودا في الساعة.. لو قولنا كل يومين أول اقل من يومين 10 آلاف مولود جديد.. محتاج أسرة مستشفيات ومدارس وجامعات ورعاية طبية وأمن غذائي ومياه.

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية: "الدولة تواصل الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى لمواجهة الزيادة السكانية.. وطورت في معظم الخدمات وتغلبت على العشوائيات بإنشاء مدن جديدة وتم إنشاء مصانع وتطوير الرقعة الزراعية وتطوير المدارس والجامعات والطرق.. وأنفقت الدولة 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية في 9 سنوات فقط".

وتابع وزير الصحة: "ماذا لو كان معدلات الإنجاب استمرت في الانخفاض عبر السنوات.. هل كنا نستطيع أن نواجه هذا الدعم ويكون نصيب الفرد في الدخل القومي والاستثمار في الرأس المال البشري.. وزيادة فرص العمل وإنتاجية الفرد تكون أكبر بكثير.. والقضية السكانية ليست من خلال العدد وان كان العدد رقم مهم.. هناك دولا يوجد بها مليارات من المواطنين مثل الصين والهند وتحولت هذه القدرة إلى قدرة اقتصادية إنتاجية حولت هذه الدول إلى قوة عالمية.. الوضع السكاني في مصر 105 ملايين إضافة 10 ملايين ضيف يتمتعوا بكافة الحقوق والإنتاجية والمرافق والخدمات.

واستعرض الوزير أهم مؤشرات المسح الصحي الأسرة المصرية من خلال معدل الإعالة العمري الكبرى ونسبة السكان ومعدل البطالة ومعدل السكان مشيرا إلى أن نسبة السكان أكبر من 64 عاما تمثل 6.6 %.. ونسبة السكان في سوق العمل تمثل 61.7 %.. ونسبة السكان أقل من 15 عاما من عمر يوم تمثل 34.3 %.


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