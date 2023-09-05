نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد وامتحانات كلية التمريض

القليوبية إبراهيم سالم

واصل الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات الجامعة المختلفة، ومنها كليتي التربية النوعية، والتمريض، وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة محبوبة صبحي وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي المنسق الفني لأعمال الكشف الطبى.

وأكد الدكتور تامر سمير، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة، وتواجد الأطباء وهيئة التمريض والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أبنائنا الطلاب والعمل على راحتهم.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الترم الصيفي بكلية التمريض، وذلك في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، كما تفقد أيضا فريق الموسيقي بوحدة المواهب الموسيقية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بحضور الدكتورة أية حلمي مدير الوحدة.

واختتم الدكتور تامر سمير، جولته بتفقد ورشة عمل عن الموجات فوق الصوتية والتي ينظمها قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشرى، بمركز المحاكاة والمهارات الطبية، وذلك بحضور الدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية وأطباء وأساتذة من جامعات مصرية مختلفة لعرض أحدث ما توصل اليه العلم في مجال أمراض النساء والتوليد وتبادل الخبرات فيما بينهم.