مفوضية الانتخابات المستقلة بكوت ديفوار تعلن فوز الحزب الحاكم بالانتخابات المحلية

وقالت مفوضية الانتخابات الإيفوارية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن الحزب الحاكم في كوت ديفوار حقق انتصارا في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت الماضي وذلك وفقا لنتائج شبه نهائية ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، اكد رئيس مفوضية الانتخابات "إبراهيم كويبيير" نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201، عبر التلفزيون الوطني حيث تصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان "الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" التابع للرئيس السابق "لوران جباجبو" اللذان وحدا الجبهة في الكثير من المناطق، بـ 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشحون مستقلون على بقيتها.

واضافت القناة أن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 44% على مستوى المناطق و36% على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.

يذكر أن الانتخابات جرت "في أجواء هادئة" وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا مساء امس الإثنين المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".