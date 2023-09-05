مسئولون أمنيون بالنمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه فى ارتباطها بتنظيم "داعش"

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جهاز الاستخبارات الداخلية النمساوي قوله إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاما ويعيشون بالقرب من مدينة "لينز" في شمال البلاد يقومون بتجنيد أشخاص لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي وتنفيذ أنشطته الإجرامية منذ فترة طويلة.

ولم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم بما يتماشى مع قواعد الخصوصية النمساوية.

من جانبه، أمر مكتب المدعي العام في "لينز" باعتقال أحد المشتبه بهم وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما لوجود خطر من احتمالية فراره أو ارتكاب جرائم كما أنه جاري التحقيق مع المشتبه بهم الآخرين.