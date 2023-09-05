اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مسئولون أمنيون بالنمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه فى ارتباطها بتنظيم "داعش"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:20 م
مسئولون أمنيون بالنمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه فى ارتباطها بتنظيم "داعش" شرطة النمسا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مسئولون أمنيون في النمسا اليوم الثلاثاء أنهم تمكنوا من تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، مضيفين أنها تتألف من تسعة شباب وسيدة واحدة. 

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جهاز الاستخبارات الداخلية النمساوي قوله إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاما ويعيشون بالقرب من مدينة "لينز" في شمال البلاد يقومون بتجنيد أشخاص لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي وتنفيذ أنشطته الإجرامية منذ فترة طويلة.

ولم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم بما يتماشى مع قواعد الخصوصية النمساوية.

من جانبه، أمر مكتب المدعي العام في "لينز" باعتقال أحد المشتبه بهم وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما لوجود خطر من احتمالية فراره أو ارتكاب جرائم كما أنه جاري التحقيق مع المشتبه بهم الآخرين.

 


داعش

النمسا

الارهاب

خلية إرهابية



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