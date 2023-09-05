فرقة الشرقية للفنون الشعبية تتألق خلال عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولي

الإسماعيلية- صبرى غانم

نالت فرقة "الشرقية للفنون الشعبية"، رضا وترحيب الحضور من أهالى محاظة الإسماعيلية فى مسرح حديقة الشيخ زايد، بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

الدولي وفرقة الشرقية للفنون الشعبية لها جماهير فى الدول العربية وامتدت لأوروبا، فمثلت مصر فى العديد من المهرجانات والبطولات بتابلوهات راقصة تعكس التراث الشعبى المصرى بصفة عامة والتراث الشرقاوى بصفة خاصة.

وأنشئت فرقة "الشرقية للفنون الشعبية" عام 1968، لتقدم تابلوهات عن التراث الشرقاوى، ضمن الأنشطة الثقافية والفنية فى ذات الوقت.

وتضم 30 راقصا وراقصة، يقدمون 7 تابلوهات معبرة عن العادات والتقاليد والموروثات الشعبية ومن ضمن التابلوهات الفنية "رقصة الفرح، السقايين، الحصان رمز علم الشرقية، الحوايا .

ومن أشهر الرقصات لفرقة الشرقية للفنون الشعبية هى الفرح الشرقاوى التى تبرز الطقوس التى يمارسها الفلاح المصرى عند احتفالات الزواج التى لها مذاق خاص، وأيضا هى رقصة الحوايا التى يظهر مدى الدقة والاتزان والتوافق الذهنى والعضلى للفتاة الريفية وهى تمشى بدلال وقوامها معتدل ورشيق وهى تحمل "الزلعة " وأسفلها قطعة من القماش تسمى الحوايا، ومن بين التابلوهات الراقصة هى رقصة العصاية تابلوه استعراضى راقص يجمع الفتيات والشباب ويبين مدى مهارة الشباب فى استخدام العصا، والتنورة وهى نوع من صوفية وبعض الحركات التعبيرية وكذلك والغوازى والدحية والسقايين والسبوع، وكف العرب والتى تعبر عن البدو وعرب بلبيس بمحافظة الشرقية.

ويشهد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته ال 23مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين)، ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.