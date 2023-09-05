ضبط وتحرير 49 محضر ومخالفة متنوعة فى حملات بميادين وشوارع مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر رئيس المركز، حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق، نجحت فى ضبط وتحرير 49 محضر ومخالفة متنوعة فى 7 ميادين وشوارع بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، إنه استهدفت الحملات المناطق التالية:- (ميدان مسجد العتيق، وشارع التحرير ،وشارع منير واصف، وشارع مسجد الرحمن، وشارع الشبان المسلمين، وشارع الشهيد عبد الرحمن، وشارع مستشفى حورس)، وأسفرت عن ضبط وتحرير عدد من المحاضر وهي عدد 8 محضر إشغال طريق، و2 محضر بائع متجول، و3 محضر نظافة عامة، و12 حالة ضبط للباعة الجائلين و24 محضر إزالة إدارية، وتمت إزالة جميع الإشغالات والتعديات، حيث شارك في الحملة نائب رئيس المركز و مدير المرافق ومدير وأعضاء المتابعة بالمركز ومسؤول الإشغالات بالمركز .

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت، فى بيان صفحى، على استمرار تلك الحملات بصفة مستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومنع عودتها مرة أخرى، وسيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحال التجارية والمقاهى بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام بالشارع.

وكانت قد قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عدد من الحملات على مستوى مراكز ومدن المحافظة على مدار أغسطس الماضى، والتى نجحت فى ضبط وتحرير 2757 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 541 محضر اشغال، و225 محضر بائع متجول، و192 محضر نظافة عامة، و217 محضر مضبوطات متنوعة، و1582 محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بناءاً على التعليمات بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.