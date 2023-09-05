ضبط مخالفات مخابز فجر اليوم فى تمى الأمديد بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة تفتيشيه علي عدد من المخابز، لمتابعة عملية إنتاج الخبز المدعم، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في نطاق مركز تمي الأمديد، حيث تشكلت الحملة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، برئاسة مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وعضوية محمد توحيد، شيماء علام من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات حيث تم تحرير 4 محاضر تصرف في إجمالى 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 9 محاضر نقص وزن بمقدار من 7 : 13 جرام، 3محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 2 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، 1 محضر ميزان غير معتمد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم،وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.