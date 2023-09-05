ضبط شخصين جمعا 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما فى تحويل الأموال

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجريمة الاقتصادية حفاظاً على الإقتصاد الوطنى.

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.