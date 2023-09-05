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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:38 م
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صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:54 م
صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالى بتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.287 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 19044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 22948 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7970 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5619 نقطة.

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