سفارة روسيا فى الدنمارك تعلق الخدمات القنصلية للمواطنين

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلا عن السفارة الروسية في كوبنهاجن-: "في أعقاب القرار غير المسبوق الذي اتخذته السلطات في الدنمارك، سيتعين على القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الدنمارك وقف عملياته"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وجاء في البيان أن العمل يجري حاليا للحفاظ على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الروس ، وفي الوقت نفسه، سيستمر إصدار جوازات السفر والتأشيرات والطلبات والشهادات وغيرها من المستندات حتى 25 سبتمبر الجاري، وستتم معالجة جميع الطلبات المقدمة مسبقا.

يذكر أنه في وقت سابق، اتخذت الدنمارك قرارا بخفض عدد الدبلوماسيين الروس في السفارة الروسية في كوبنهاجن من 15 إلى خمسة، ليتوافق عددهم مع عدد الموظفين الدنماركيين في البعثة الدبلوماسية الدنماركية بموسكو ، وانتقدت وزارة الخارجية الروسية هذه الخطوة ووصفتها بأنها قرار عدائي آخر من جانب الدنمارك.