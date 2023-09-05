رئيس مدينة الطود يعلن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى مدخل المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، إنه تم البدء فى التشغيل التجريبى لكوبرى مدخل مدينة الطود بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبرى، حيث تقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأهالي على تحملهم فترة إغلاق الكوبرى.

وتقدمت رئاسة مركز ومدينة الطود بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات التنفيذية بالتعاون المثمر والبناء من الانتهاء للأعمال الإنشائية لكوبري مدخل مدينة الطود، حيث تم بدء التشغيل التجريبي لكوبري مدخل مدينة الطود اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مع استمرار أعمال الرصف والتجميل والإنارة والتي لا تعيق الحركة المرورية.

وأكد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، إنه تم إنشاء الكوبري الجديد بدلاً من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط، حيث يتناسب الكوبري الجديد الذي يبلغ طوله 50 مترا وعرضه 16 مع منسوب الطريق الزراعي القاهرة أسوان من الناحية الغربية، ومزلقان مدينة الطود من الناحية الشرقية، وليتناسب مع المظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التي تمت لجانبي ترعة الكلابية الشرقي والغربي عند مدخل المدينة.

وأوضح رئيس المدينة، إن مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود، تم بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترا وعرض 16 مترا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود، وتم إنشاء عداية للمرافق بطول 50 مترا وعرض 2 متر وربع، لنقل أعمال مرافق المياه والاتصالات المتواجدة على الكوبري القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعي خاص بها طبقا للمعايير المعمول بها، حيث إن المعدية التي تم الانتهاء منها تم إنشاؤها لمرور المرافق عليها يوجد عليها حالياً خطين مياه أقطار 8 و 12 بوصة وخط كابلات اتصالات، كما تستخدم العداية لمرور المشاة عليها.







