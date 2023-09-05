رئيس مدينة السنطة: حملات لإزالة الطلمبات الحبشية ومحطات المياه المفلترة

الغربية – مصطفى عادل

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية ، إنه تم إزالة لعدد من الطلمبات الحبشية بنطاق المدينة وقرى المركز، فضلا عن غلق وتشميع عدد من محطات المياه المفلترة والتي تتم بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة ومجلس المدينة، لمخالفتها للاشتراطات واختلاف فى نسب الأملاح الموجودة بها مما يسبب أضرار صحية على المواطن.

وأشارت لـ "اليوم السابع" أن هناك كتاب دوري صادر من مديرية الشئون الصحية بالغربية، والإدارة العامة لصحة البيئة بشأن غلق المحطات الأهلية والطلمبات الحبشية فى كل قرى ومدن المحافظة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت أنه تم شن حملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والبيئة، وتم غلق عدد من محطات فلترة المياه وإزالة الحنفيات، والتنبيه على الوحدات باتخاذ الإجراءات ضدها وفصل التيار الكهربي عنها، موضحة أنه حال وصول شكاوى لجهاز شئون البيئة حول وجود طلمبات حبشية غير صالحة للاستهلاك، تقوم اللجنة بفحص الشكوى وإزالتها فورا.