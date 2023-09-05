اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:36 م
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توفير سكن بديل لمتضررى عقار الدقهلية المنهار

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:20 م
توفير سكن بديل لمتضررى عقار الدقهلية المنهار إنهيار عقار في الدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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كشفت رئاسة مركز ومدينة أجا، محافظة الدقهلية، أنه تم توفير سكن بديل لسكان العقار المنهار داخل المدينة بالقرب من المنطقة محل الواقعة.
 
وأضاف المركز، أنه سيتم نقل الأسرتين المتضررتين للسكن المؤقت، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تقرر إزالة العقار حتى سطح الأرض، وبدأت أعمال التنفيذ.
 
وشهدت مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، إنهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان في المنطقة خلف موقف السيارات، صباح اليوم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، بعد سقوط أجزاء من العقار المكون من 4 طوابق، عبارة عن أرضي و3 علوي، حيث إنهارت غرفة وشرفة الطابق الأول علوي على الأرضي.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بانهيار عقار جزئيا في المنطقة خلف موقف السيارات.
 
وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، ورجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
 
وتسبب الإنهيار في حدوث تصدعات وتشققات في جدران باقي العقار، دون أن يؤثر على العقارات المجاورة له، وأوصت الإدارة الهندسية بضرورة إزالته حتى سطح الأرض.
 
وبدأت الأجهزة التنفيذية أعمال إزالة العقار، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
البدء في إزالة عقار منهار
البدء في إزالة عقار منهار

إنهيار عقار في الدقهلية
إنهيار عقار في الدقهلية

جانب من العقار المنهار
جانب من العقار المنهار

جانب من إنهيار العقار
جانب من إنهيار العقار

جزء من العقار
جزء من العقار
 
 
 
 

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