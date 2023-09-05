انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ اليوم 4 ساعات لغسيل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 1 صباح غدا الأربعاء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن عملية قطع مياه الشرب اليوم نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالمدينة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.

وأهابت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه، وعدم استخدام المياه مباشرة فو إعادة ضخها من جديد لاحتمالية وجود نسبة عكارة بها.