العيادات الخارجية تستقبل 13 ألف حالة بمستشفيات الحميات خلال أغسطس فى الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود الطب العلاجى برئاسة الدكتورة هبة الشريف، فيما يتعلق بنشاط إدارة الحميات خلال أغسطس الماضي فى رفع كفاءة مستشفيات الحميات بنطاق المحافظة حيث بلغ عدد الحالات التى استقبلتها نحو3503 مرضى.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمة لـ 13122 مريضاً بالعيادات الخارجية، إلى جانب 445 مريضا بالاقسام الداخلية، بمستشفيات وأقسام الحميات علاوة على إجراء 27 جلسة غسيل كلوى لمرضى HIV.

وصرحت الدكتورة سلوى مجاهد، مدير إدارة الحميات، أن إنجازات الإدارة تضمنت الإنتهاء من رفع كفاءة مستشفى حميات المنصورة وتركيب المصعد بالمستشفى، كذلك تحديث منظومة الحريق وتزويد قسم حميات ميت غمر بجهاز أشعة ثابت بقوة 500 مللى.

وأوضحت أنه جاري توسعة وتطوير وحدة الكلى الخاصة بمرضى نقص المناعة المكتسب (HIV )، وكذلك لمرضى إلتهاب الكبدي الفيروسي ب، بالإضافة إلى وضع برنامج وظيفي لإمشاء مبنى مستشفى حميات دكرنس الجديد، وتفعيل خدمات عيادات الجلدية والنفسية والعصبية والعلاج الطبيعي بمستشفى حميات المنصورة.

ولفتت مجاهد أنه على صعيد رفع كفاءة العالملين فقد تم تنظيم دورات تدريبية لأطباء الحميات بالتعاون مع ادارة الحميات بالوزارة عن احدث البروتوكولات المستخدمة في علاج الأمراض المعدية وأمراض الحميات.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات، لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.