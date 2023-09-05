العثور على جثمان طفل غارقا فى النيل غرب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، عثور رجال شرطة المسطحات المائية على جثمان طفل يبلغ من العمر 14 سنة غارقا في النيل بالقرب من كوبري الأوبرا بجوار مستشفى القرنة المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة القرنة إخطارًا يفيد بعثور رجال شرطة المسطحات المائية على جثمان طفل يبلغ من العمر 14 سنة يدعي "عبد الرحمن محمد" غارقا في نهر النيل بجوار كوبري الأوبرا، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى القرنة المركزي لفحصها من رجال الطب الشرعي والتصريح لذويه بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.