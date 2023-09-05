الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقرية الحدادي بسيدي سالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 196 الصادر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رقم 1473 لسنة 2023، المادة الأولى بتعديل المخطط التفصيلي لقرية الحدادي، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، مركز سيدى سالم، بإدراج شارع بعرض 6م، وتعديل آخر بعرض 4م،بناء على المعاملة 1156230102048 بتاريخ 18 يونيو 2023.

المادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار لتشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، ووفقاً لكتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المتضمن الموافقة على مشروع تعديل المخطط التفصيلي لقرية الحدادي، برقم معاملة 1156230102048.