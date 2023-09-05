الداخلية تضبط عصابة تسرق الأسلاك الكهربائية بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية بالأقصر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار - 8 لفافات من الأسلاك الكهربائية – 2 إسطوانة أوكسجين - مقص حديدى).. وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من أعمدة الإنارة بإحدى القرى بدائرة المركز ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإسطوانتى الأوكسجين والمقص الحديد لتقطيع الأسلاك الكهربائية.