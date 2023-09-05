التعليم لـ dmc: وضعنا خطة واضحة فى التعامل مع الرأى العام والرد على الشائعات

كتب الأمير نصرى

تحدث شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد وخطة تطوير المناهج، قائلا:" الوزارة وضعت خطة واضحة فى التعامل مع الرأى العام وفى الاستفسارات والرد على الشائعات، والذى كان له دور كبير فى توضيح الأمور".

وأضاف شادى زلطة خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، المذاع على قناة dmc، لم نترك أى نقطة غامضة حتى يتم الإعلان عنها ويتم الرد السريع على كل شئ، وأكبر تحدى نواجهه فوضى الشوسيال ميديا، وآخر شئ رصدناه تأجيل العام الدراسى.

ولفت شادى زلطة إلى أن حجم التظلمات أقل من المتوسط عن العام الماضى، ومن حصل على نسبة من التظلمات كان عددهم ضئيل، بسبب التصحيح الإلكترونى الذى قلل نسبة الخطأ فى التصحيح، مشيرا إلى انه تم الإنتهاء من التطوير الخاص بمناهج المرحلة الابتدائية، وسنبدأ التطوير فى المرحلة الإعدادية بنهاية العام المقبل.

تابع شادى زلطة، تم تنظيم حوار مجتمعى عن الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة، و "اليونيسيف" شريك قوى للوزارة لتطوير المناهج والمنظومة التعليمية، لافتا إلى أن هناك حزمة قرارات أخذه الدكتور رضا حجازى وزير التعليم للاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد، وسيكون فى كل مدرسة مسئول صيانة ويوقم بعمل تقرير عن الصيانة بها، وهناك مراجعة شاملة تمت على صيانة المدارسة لـ 3500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأكد شادى زلطة أن وزير التعليم أخذ خطوة بطرح مواد تعليمية وتدريبية متكاملة من شرح وتدريبات وأسألة وكل ما يحتاجه الطالب داخل هذه المواد وتطرح على موقع الوزارة وسيتم تحميلها مجانا خلال أسبوعين.

ولفت إلى أن أى أبواب أخرى فيها طلب من ولى أمر الطالب بمبالغ إضافية عليه التقدم بشكوى للإدارة التعليمية أو المديرية أو الوزارة على الفور، مضيفا أن الوزارة ستوفر مجموعات الدعم المدرسى والتى تهدف لتحسين مستوى الطالب الدراسى.

وأكد شادى زلطة أن الوزارة تعمل على تدريب وتطوير المعلمين بشكل يواكب تطوير المناهج الدراسية لتوصيلها للطالب بشكل مبسط ومفهوم.