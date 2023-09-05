اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:53 م
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اكتشاف أداة جراحية بحجم طبق فى بطن سيدة نيوزيلندية بعد ولادتها بـ18 شهرا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:14 م
اكتشاف أداة جراحية بحجم طبق فى بطن سيدة نيوزيلندية بعد ولادتها بـ18 شهرا الاداة الجراحية
كتبت ريم عبد الحميد

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كشف تقرير لمفوضة الصحة والإعاقة بنيوزيلندا عن العثور على أداة جراحية دائرية بحجم "طبق العشاء"، داخل بطن امرأة بعد 18 شهرا من ولادتها لطفلها فى جراحة قيصرية.

 وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"،  فقد تم العثور على أداة دائرية قطرها 17 سنتيمتر، مفرغة من الداخل، داخل بطن السيدة بعد ولادتها لطفلها فى مستشفى مدينة أوكلاند عام 2020.

 والأداة عى عبارة عن جهاز اسطوانى قابل للسحب، مزود بطبقة شفافة تستخدم لسحب حواف الجرح إلى الخلف أثناء الجراحة، ويستخدم لفتح الجرح داخل البطن.

وعلى مدار اشهر بعد الولادة، عانت السيدة من ألم مزمن وأجرت العديد من الفحوصات لمعرفة سبب الألم، بما فى ذلك أشعة إكس التي لم تظهر أي إشارات على وجود الجهاز. ومع تزايد شدة الألم، توجهت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى ليتم اكتشاف الجهاز بعد إجراء أشعة مقطعية وتمت إزالته على الفور فى عام 2021.

 وفى تقرير صدر الاثنين، وجد مفوض الصحة والإعاقة بنيوزيلاند، موراج ماكدويل أن مجلس صحة مقاطعة أوكلاند قد انتهك قانون حقوق المريض. 

وكان المجلس قد زعم فى البداية أن ممرضة فى العشرينات من العمر حضرت الجراحة القيصرية وفشلت فى إبداء مهارات معقولة ورعاية تجاه المريضة.

وأوصت السلطات بتقديم اعتذار رسمى للمريضة، وتمت إحالة القضية إلى مدير الإجراءات لتحديد ما إذا كان ينبقى اتخاذ أي إجراء أخر.

 


نيوزيلندا

جراحة قيصرية

خطأ طبى

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