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اعرف الطريق البديل بعد غلق طريق الفيوم للقادم من اتجاهى المنصورية والإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 03:00 ص
اعرف الطريق البديل بعد غلق طريق الفيوم للقادم من اتجاهى المنصورية والإسكندرية الصحراوى غلق طريق الفيوم
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة 5 أيام ابتداءً من السـاعة 12 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2023/9/5 وحتى يوم السبت الموافق 2023/9/9.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى استكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي للمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم، والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة وتسهيل أي معوقات، لافتا انه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة المرور الجيزة وهي كالتالي:

-حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.


المتحف المصري الكبير

الاهرامات

ميدان الرماية

طريق الفيوم

الجيزة

غلق طريق الفيوم

طريق المنصورية

طريق اسكندرية الصحراوى



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