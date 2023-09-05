اليوم السابع
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إصابة 95 شخصا بإعياء إثر تناول وجبة غذائية بحفل زفاف فى المنيا

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:32 م
إصابة 95 شخصا بإعياء إثر تناول وجبة غذائية بحفل زفاف فى المنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 95 شخصا بحالة إحياء، فى إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر تناول وجبة غذائية فى حفل زفاف، تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

 

تلقت الإجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من مستشفى مغاغة المركزى، يفيد بوصل عدد كبير من المواطنين بإحدى القرى مصابين بحالة إعياء شديدة وقيء، ومصابين بحالة تسمم، وذلك إثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف. 
 
وأفادت التحريات الأولية إصابة 95 شخصا، بحالة إعياء وقيء شديدة، وذلك اثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف، تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، ومنهم من استقرت حالته وخرج من المستشفى، وخرج منهم حوالى 70٪  وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق. 
 
 

 

 


مديرية الامن

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مغاغة

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