إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، حادث انقلاب ميكروباص، بنطاق مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأدى الحادث إلى إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى بالقرب من مدخل مدينة إدفو بمنطقة الكيلو 80.

وبالانتقال، تبين إصابة 8 أشخاص فى الحادث، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





