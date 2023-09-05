اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:48 م
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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:03 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بـ"صحراوى أسوان" حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، حادث انقلاب ميكروباص، بنطاق مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأدى الحادث إلى إصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى بالقرب من مدخل مدينة إدفو بمنطقة الكيلو 80.
 
وبالانتقال، تبين إصابة 8 أشخاص فى الحادث، وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 
 


 

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