اليوم السابع
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إصابة 23 شخصا فى حادث اقتحام سيارة لمطعم في تكساس الأمريكية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 02:19 ص
إصابة 23 شخصا فى حادث اقتحام سيارة لمطعم في تكساس الأمريكية الشرطة الامريكية
أحمد علوى

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 23 شخصا أصيبوا بجروح جراء حادث اقتحام سيارة بمطعم في ولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سيارة اقتحمت مطعم "دينيز" في مدينة روزنبرغ بولاية تكساس صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بين طفيفة وخطيرة.

وأكدت الشرطة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية، مضيفة أن سائق السيارة لم يصب بأذى.

وأضاف أن "التحقيق في سبب الحادث لا يزال مستمرا حتى اللحظة".

ونشرت الشرطة صورة من مكان الحادث، تظهر أن السيارة دخلت المبنى بشكل شبه كامل بعد انهيار جزء من الجدار الذي اصطدمت به.

 

 


الشرطة الامريكية

تكساس

اقتحام سيارة فى تكساس

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