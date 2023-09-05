إزالة 9 حالات تعد على مساحة 2740 م2 خلال حملة شمال أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستكمل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية ب محافظة أسوان ، جهودها المكثفة لمواصلة أعمال إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، مع المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وفى هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، 9 حالات تعدى بمساحة 2740 م2 بالتعاون مع الجمعية الزراعية منها 3 حالات بمساحة 1630 م2 بقرية الإيمان التابعة لمشروع وادى الصعايدة ، بجانب حالتين بمساحة 300 م2 بقرية الرمادى قبلى.

ونفذت الوحدة المحلية بإدفو، 4 قرارات إزالة بمساحة 810 م2 بقرية الرمادى بحرى، وذلك بمعرفة الوحدة المحلية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى المستهدفة.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات والمقاهى الجانبية العشوائية بطريق السماد ، وأيضاً بموقف سيارات السيرفيس السيل وكيما وذلك بنطاق حى شرق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانى ، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة.

بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، القافلة الطبية العلاجية التي تم تنظيمها بقرية الرقبة التابعة لقروى بنبان بإشراف من محمد تكرونى رئيس قرية بنبان ضمن سلسلة القوافل التى يتم إستقدامها مدعمة بالتخصصات المتنوعة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً ، فضلاً عن متابعة الأعمال الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، والتى من بينها مشروعات إحلال وتجديد عدد من المدارس ، علاوة على التنسيق مع قطاع الكهرباء برفع أحد محولات الكهرباء ، وفتح الشارع لتسهيل الحركة المرورية ، وحركة المشاة على الوجه الأكمل.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، أعمال النظافة العامة بمنطقة الخضيرى شمال المدينة حتى الكمين الزراعى حيث تم رفع ٢٥ طن مخلفات وتراكمات أتربة ، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنتظام منظومة الجمع المنزلى بإحياء المدينة المختلفة ، كما تم المرور على بعض المدارس بالمدينة لمتابعة أعمال النظافة والدهانات الجارية بها.