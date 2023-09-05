إحصائية روسية.. مصر ضمن أفضل 5 وجهات سياحية لدى الروس لقضاء العطلة الصيفية

وكالات

عادت مصر لقائمة أفضل 5 وجهات سياحية لدي المواطنين الروس لقضاء العطلة الصيفية، وكانت القاهرة في المركز السابع فقط من حيث الشعبية بين الروس، وأعادها موسم 2023 إلى القائمة، بحسب ما نشرت "سبوتينك".

وبحسب إحصائية لشركة "ميغافون" الروسية، التي أجرت دراسة للمشتركين في خاصية "التجوال"، توصلت خلالها إلى ارتفاع أعداد السياح الروس المتوجهين إلى أفريقيا، في الفترة الممتدة من 1 يونيو، إلى 25 أغسطس.

كما ارتفع عدد المسافرين إلى تونس لـ3.5 مرات، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 37%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 123% وإيران بنسبة 115%.

وأشار التقرير لانخفاض نسبة السياح الروس الراغبين في قضاء عطلاتهم السياحية في الجزر.