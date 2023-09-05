أولوية المرور قادت 3 أشخاص لخلف القضبان.. ما الذى حدث فى عين شمس؟

كتب أحمد حسني

سباق على أولوية المرور قاد طرفيه لخلف القضبان في منطقة عين شمس بالقاهرة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

بدأت الواقعة في منطقة عين شمس بالخلاف بين شقيقين و نجار على أولوية المرور، ما تسبب في حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، أخرج فيها كل طرف "أسلحة بيضاء"، واشتبك مع الطرف الأخر ليصاب كلا الطرفين بإصابات مختلفة.

مقطع فيديو وثق الواقعة بشكل كامل وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى لفحص الفيديو من جانب قوات الأمن والوصول إلى طرفي المشاجرة، وتبين صحة الفيديو وإصابة كلا الطرفين بجروح أثناء المشاجرة بينهم.

تم القبض على أطراف المشاجرة الثلاثة، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.