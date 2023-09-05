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"أتلاعب بمشاعر الشباب".. اعترافات نصاب السفر الوهمي للخارج

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:00 ص
"أتلاعب بمشاعر الشباب".. اعترافات نصاب السفر الوهمي للخارج السفر للخارج_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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داعب نصاب مشاعر الشباب الطامحين في السفر للخارج، حيث استولى منهم على "تحويشة" العمر بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، لكن أحلامهم في السفر تبخرت وتحولت لسراب، عندما اكتشفوا أنه نصاب.
 
وقال النصاب بعد القبض عليه :"استغليت رغبة الشباب في السفر للخارج، واستوليت على أموالهم بزعم تسفيرهم، حيث اعتادت هذا الأمر وسبق اتهامي في أكثر من 32 قضية قبل ذلك، وأصبح الندم يسيطر علي بعد سقوطي في قبضة الشرطة".
 
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من (5 أشخاص) قرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.. تبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا "تبديد – نصب" بالسجن 47 سنة و3 شهور) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.

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