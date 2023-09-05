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آداب عين شمس تستقبل 5161 طالب وطالبة جدد لإجراء التنسيق الداخلى حتى 14 سبتمبر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:36 م
آداب عين شمس تستقبل 5161 طالب وطالبة جدد لإجراء التنسيق الداخلى حتى 14 سبتمبر أعمال التنسيق الداخلى للطلاب بكلية آداب عين شمس
كتب محمود راغب

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بدأت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أعمال التنسيق الداخلي للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية للعام الجامعي 2023  / 2024.
 
وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم  14 سبتمبر الجاري بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة ، كما يجرى أعضاء المركز الطبي الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة.
 
وقالت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، إنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي ،مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق .
 
وأضافت : إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.
 
وأوضحت أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي " 2023 / 2024 " ، والذين يبلغ عددهم 3234 طالبا وطالبة "انتظام" و 1927 طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 400 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال  10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بتسهيل وسرعة الإجراءات بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور .
 
وقالت إن الطالب يرتب رغباته الثلاث حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية المختلفة مشيرة إلى أن  أقسام الكلية هي 14 قسما ، بالإضافة إلى البرامج المميزة ، مما يتيح الطالب فرصة أكبر في الاختيار. 
 
كما أكدت على أن الأقسام ترضى جميع ميول الطلاب في جميع المجالات مثل اللغات وتكنولوجيا ونظم المعلومات الرقمية،وكذلك تتوافق مع متطلبات سوق العمل .
 
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (1)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس

أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (2)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس 

أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (4)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس 

أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (8)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس

أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (9)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس

أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس (11)
أعمال التنسيق الداخلي للطلاب بكلية آداب عين شمس
 

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