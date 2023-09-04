وكيل تعليم كفر الشيخ: الاهتمام بمهارات اللغة العربية وفروعها يفيد بناء شخصية الطالب

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الاهتمام بمهارات اللغة العربية اهتمام بفكرِ الطَّالب ومشاعره أولا، وهو اهتمام ببناء شخصيته وثقته بنفسه ثانيا، ولا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الطَّالب بقدرته على التفكير والتعبير وأنه قادر على أن يبدع ويطور ويكتشف، وإتقانه للمهارات اللغوية هو إتقان بحد ذاته لجميع معارفِه وعلومِه من حيث هى علم ومعرفة وبحث.

جاء ذلك خلال متابعة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتدريب موجهى ومعلمى اللغة العربية على تدريس مهارات اللغة العربية وفروعها فى ضوء مشتملات الدليل الإرشادى لمعلمى التعليم الفنى بحضور كل من سيد عيد، موجه عام اللغة العربية، وعمرو عبادى، موجه أول مركزى، وذلك بقاعة التدريبات بمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.