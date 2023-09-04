مقتل عنصر إجرامى وضبط آخرين فى مواجهات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتي أمن (أسوان - الدقهلية) لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة.

باستهداف عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان ولدى استشعارهما بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن (مصرع أحدهما ، وضبط الآخر "سبق اتهامه فـى عدد من قضايا "مخدرات - سرقة متنوعة - سلاح" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية "مخدرات").. وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3 كجم - بندقية آلية - 9 خزينة – عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - ميزان حساس – كمية من خام الذهب).

وباستهداف عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية (سبق اتهامه فى عدد 12 قضية "فرض سيطرة – شروع فى قتل - مخدرات وسلاح" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مخدرات وسلاح – إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات") بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن ضبطه.. وعُثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة.