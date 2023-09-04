مسئول صومالى: الإرهاب انهزم فى كل جولاته أمام الجيش

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكد صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء الصومالى، أن مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة تحتضر، وآن وقت التصفية ضد المتمردين.

وقال صالح أحمد جامع في تظاهرة بمحافظة بنادر:” الإرهاب انهزم أمام الجيش في كافة صولاته، كما بدأ قادته الفرار من عمليات القوات المسلحة، والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جميع المناطق الكائنة بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند”، مضيفا أن السكان المحليين يشمون نسيم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة من بطش الإرهابيين.

وكان الجيش الصومالى تمكن أمس الأحد، من تصفية 150 عنصرا إرهابيا في صفوف مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بمنطقة ” دماي” جنوب إقليم مدغ بوسط البلاد.

وكان أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية، سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، مشددا على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.

وقال الرئيس الصومالي - في خطاب له أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "إن القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وإن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج، منوها بعمليات عسكرية ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.