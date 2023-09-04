محافظ القليوبية يناقش إنشاء 2 كوبري مُشاة على محور الفريق العصار بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أوضحَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية إنشاء كباري للمُشاة لتوفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، لتخدم تلك الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوي الهمم، ويؤمن لهم حركة عبور على هذا المحور المروري السريع ويُساهم فى الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية، اليوم، مع جميع الأجهزة التنفيذية ونُخبة من أساتذة كلية هندسة شبرا الخيمة، للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيراً لهم وعبورهم بطريقة آمنة، بالإضافة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة ترحيل كوبري المُشاة المُنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبري مسطرد بحوالي 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر من الحالية، مع إضافة مصاعد كهربائية تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم.

وتناول الاجتماع، عرض مُقترحات من نماذج لكباري المُشاة الجديدة، والتي تم تصميمها من خلال أساتذة كلية هندسة شبرا الخيمة، هذا وقد تم مناقشة أماكن ارتكاز الكباري وذلك حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وذلك بطريق محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدَّ "الهجان"، على ضرورة اختيار أفضل المواقع المناسبة من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين، وتفعيل مُقترح إنشاء سلم خرساني ومصعد كهربائي للكوبري بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة، مع توفير شركات للصيانة والتأمين، لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبي الكوبري، وذلك بالتنسيق مع كلية هندسة شبرا للوصول إلى أفضل الحلول لخدمة أبناء شبرا الخيمة.

وفي السياق ذاته ناقش محافظ القليوبية، آليات التشغيل التجريبي لسلالم المُشاة الكهربائية والمُقامة بكوبري منطقة وابور الثلج بمدينة بنها، مؤكداً على سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على استمرار تشغيل السلالم بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهاً بسرعة البدء بعمل دراسة كاملة لإنشاء الكباري حسب كثافة كل منطقة، وعمل دراسة ميدانية من حيث كثافة المُشاة في أوقات اليوم المختلفة وأيام الأسبوع، لاختيار المُقترح الأمثل الذي يخدم المواطنين بشكل آمن.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية هندسة شبرا، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية هندسة شبرا الخيمة، وممثل عن إدارة مرور القليوبية، ومديري عموم الشئون الهندسية والتخطيط والشئون المالية والشبكات الأرضية والمكتب الفني.



المقترحات المقدمة



جانب من الاجتماع



خلال الاجتماع



محافظ القليوبية يترأس الاجتماع