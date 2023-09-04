محافظة بورسعيد تحذر من الدخول فى عمق مياه البحر الأبيض المتوسط

حذرت محافظة بورسعيد ، المصطافين، اليوم الاثتين، من النزول إلى البحر، خوفًا عليهم من تعرضهم للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، وجرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ.

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان لها : "يرجي من رواد الشاطئ إلتزام الشاطئ، وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ".

وتشهد محافظة بورسعيد، انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام السابقة بما يقرب من 3 درجات أو أكثر، تزامناً مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتُسجل بورسعيد 27 درجة مئوية في الظل، بالتزامن مع نسبة الرطوبة التي بلغت ل 68%، والرياح التي تصل إلى 14 كم/ الساعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن درجات الحرارة العظمى ( فى الظل ) علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، جنوب سيناء 37 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة مئوية، جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.