محافظة الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات"، طرح مزايدة علنية، وذلك فى جلسة يوم الثلاثاء، لطرح استغلال أماكن لوضع (2) تى بول بشارع قناة السويس بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا.

ويكون قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه ، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم جلسة المزايدة

على أن يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية، ويسدد التأمين النهائي للعملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد.

ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية بمقر إدارة التعاقدات أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد للجلسة.

وأكدت المحافظة، أن الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.