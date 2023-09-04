اليوم السابع
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كاتب سيرة بايدن الذاتية: جو "مهووس" ولن أفاجئ بانسحابه من انتخابات 2024

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:00 م
كاتب سيرة بايدن الذاتية: جو "مهووس" ولن أفاجئ بانسحابه من انتخابات 2024 جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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قال كاتب سيرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انسحاب الأخير من سباق البيت الأبيض 2024 سيكون صدمة لكنه لم يكون "مفاجأة كاملة"، خلال مقابلة أجراها مع شبكة ان بي سي.

وتحدث فرانكلين فوير في المقابلة التي اذيعت مساء أمس، إن الكتاب سيصدر عن أول عامين لبايدن في منصبه هذا الأسبوع، معربا عن مدى دهشته إذا قرر الرئيس الامريكي عدم السعي لولاية ثانية في منصبه.

قال فوير: "أود أن أقول ذلك، سيكون ذلك مفاجأة بالنسبة لي. "لكنها لن تكون مفاجأة تامة" .. اعني أنها لن تكون صدمة كاملة".

وتابع: "عندما يتحدث عن حياته، فإنه يستخدم هذه الكلمة، القدر، باستمرار .. جو بايدن رجل متدين للغاية، والقدر كلمة محملة بالمعنى الديني. وهو يتحدث دائمًا عن أنه لا يستطيع أن يقول إلى أين يتجه القدر. ولذلك دائمًا، عندما أسمع ذلك، بالنسبة لي، فإن هذه هي عدم القرار في الجملة عندما يتحدث عن مستقبله"

يذكر أن بايدن عن حملته لإعادة انتخابه في وقت سابق من هذا العام ولم يشر إلى أنه يفكر في الانسحاب، وواجه الرجل البالغ من العمر 80 عاما أسئلة من داخل حزبه وخارجه بشأن المخاوف المتعلقة بعمره مع اقتراب انتخابات 2024.

وقال فوير إن كتابه الذي يحمل عنوان "السياسي الأخير" يصف كيف تم الاستهانة ببايدن وكيف استخدم ذلك لصالحه. وقال أيضًا إنه يتعمق في مسيرة بايدن المهنية في صنع السياسات والتقنيات التي يستخدمها لإنجاز الأمور.

وقال: "لا يتطلب الأمر من بوب وودوارد أن يفهم أن جو بايدن كبير في السن، وأنني لست متخصصا في أمراض الشيخوخة ولا أستطيع التنبؤ كيف سيتقدم جو بايدن في السنتين المقبلتين أعتقد أن ما يفعله كتابي هو أنه يظهر أنه شخص مدفون في التفاصيل. إنه شخص تكنوقراطي للغاية، ومهووس حقًا بتعقيدات السياسة. إنه رئيس ناشط للغاية لأنه يدير الكثير من التعاملات في البيت الأبيض".

 

 


بايدن

سيرة بايدن الذاتية

الانتخابات الامريكية 2020

بوب وودوارد

البيت الأبيض

فرانكلين فوير



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