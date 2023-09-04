ضبط السيدة المتهمة فى قتل ابن جارتها بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط سيدة متهمة بالتسبب في وفاة ابن جارتها بمركز منيا القمح، والذي تم العثور على جثته في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "محمد ال"، سنتان، مقيقم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

تم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م، ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها،انتقاما من أسرته.

تم ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8080 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.