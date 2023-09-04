صحيفة: حكومة بريطانيا متأخرة فى تقديم لقاح يحمى الأطفال من فيروس تنفسى

كتبت رباب فتحى

حذرت كبيرة أطباء الأطفال في المملكة المتحدة من إمكانية دخول الأطفال إلى المستشفى هذا الشتاء دون داع بسبب تأخر الحكومة فى تقديم لقاحًا يحميهم من فيروس يهدد حياتهم، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت الدكتورة كاميلا كينجدون، رئيسة الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل (RCPCH)، إنها "محبطة" بسبب التأخير في تقديم لقاح جديد للفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، الذي يتسبب في دخول 30 ألف حالة إلى المستشفى كل شتاء ويؤدي إلى عشرات الحالات من الوفيات.

وحذرت من أن التأخير يعني إلغاء الآلاف من عمليات الأطفال مع امتلاء أسرة المستشفيات بمرضى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) - مما يزيد من الضغط على قوائم الانتظار المرتفعة بالفعل.

يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور أدريان بويل، كبير أطباء الطوارئ في المملكة المتحدة، لصحيفة "الإندبندنت" إن فشل الحكومة في إعداد هيئة الخدمات الصحية الوطنية لفصل الشتاء قد يؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص دون داع هذا العام.

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) في يونيو إن طرح لقاحين للفيروس المخلوي التنفسي، أحدهما للأطفال والآخر للنساء الحوامل، سيكون "فعالاً من حيث التكلفة"، في حين قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن هناك "حجة قوية" لتقديم اللقاحات.

لكنها أكدت أنه لا يوجد إطار زمني لبدء التطعيمات.

وأصدر الأطباء تحذيرا عاجلا للآباء والأمهات لتطعيم أطفالهم ضد الأنفلونزا والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، في أعقاب الارتفاع "المثير للقلق" في حالات أنفلونزا الأطفال في أستراليا.