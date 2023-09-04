سقوط عاطل لاتجاره بالمخدرة وحيازة سلاح ناري بشبين القناطر.. والنيابة تقرر حبسه

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازته لسلاح ناري وعدد من الطلقات تستعمل على نفس السلاح، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت بإشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بترويج عقاقير مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث والتحفظ على المضبوطات.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، قيام عاطل، سبق اتهامه في 6 قضايا، بترويج المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وحيازة سلاح ناري وذخائر بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "هاني ن ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد عن كيلو من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على نفس السلاح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث.