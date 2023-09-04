اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:06 م
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جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:08 م
جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا جانب من الجولة
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في مركز طنطا.
 
بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
 
واختتم المحافظ جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها.
 
وأكد المحافظ خلال الجولة أن المحافظة حريصة على استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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