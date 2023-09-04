"تعليم دمياط" يؤكد على جاهزية المدارس للعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

بحث "على عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الاستعدادات الرئيسة لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024م, واكد على جاهزية المدارس للعام الجديد.

وأكد "عبد الرؤوف" على الانتهاء من كافة اعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والعمل على إزالة السلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وتفعيل الانضباط الإدارى بالمدارس.

وشدد "وكيل الوزارة" على العمل بالقرار الوزارى رقم (141) بتاريخ 8/9/2022 الصادر بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسى 2023 / 2024م موجها بالتعامل مع أولياء الأمور بشكل لائق.

كما أكد "وكيل الوزارة" على موقف الإدارات التعليمية من استلام الكتب المدرسية منبها بعدم جمع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء استلام ملفات التقديم والتحويلات بالإضافة إلى تعقيم المدارس قبل بدء العام الدراسى.

ونبه "عبد الرؤوف" على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى وفق الضوابط المنظمة لذلك والتأكيد عل توزيع المعلمين لسد العجز فى جميع التخصصات مع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم (202) لسنة 2013.

كما أكد "وكيل الوزارة" على تطبيق ماورد بالكتاب الدورى رقم (30) بتاريخ 22/8/2023 وهى كالتالي:

- تكليف مدير المدرسة بتحديد مسئول من العاملين بالمدرسة، للمرور عل عناصر الصيانة البسيطة بصفة دورية، ورفع تقرير أسبوعى لفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

- معاونة وتسهيل عمل لجان المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، واعتماد الاستمارات الخاصة بذلك لكل مدرسة.

- إزالة جميع الأبواب، والفواصل الحديدة الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المبانى.

- التأكد من إجراء التفتيش اليومى على حالة المبنى بالكامل.

- التدريب على خطة الاخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

- عقد ورش عمل للتعرف على آليات الصيانة البسيطة، والنظافة، بالتنسيق مع مهندسى الأبنية التعليمية.

- التأكد على إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، والتزام جميع مديرى المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات.

- التأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، درءا للأخطاء، قبل بداية العام الدراسى واستبعاد المبانى غير الآمنة من العملية التعليمية.

- التأكيد على تنسيق إدارة المدرسة مع الحى، لرفع الإشغالات، وإزالة القمامة من المنطقة المحيطة بالمدرسة.

10- الـتأكيد على توافر عوامل الأمان التى تحول دون تعرض الطلاب للخطورة، مثل (تواجد أغطية تفتيش، وصلاحية سقف خزانات الصرف الصحى، وسلامة بوابات المدرسة وتثبيتها، وصلاحية ألعاب رياض الأطفال)

11- تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المبانى، أو أى أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية.

وفى نهاية الاجتماع وجه عبدالرؤوف جميع القيادات بالإدارات التعليمية بإعداد خطه للمتابعات الميدانية للمدارس لمتابعة الاستعداد للعام الدراسى 2023/2024، ورفع تقارير مجمعة أسبوعيا بها الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لحلها.