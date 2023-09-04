تطعيم 1034 عامل بمجال الصرف الصحى والغطاسين بسوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مأخذ مياه الشرب بجرعات لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب) وكذلك بلقاح الالتهاب الرئوى .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل ، وذلك في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.

يذكر أنه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم بالاضافة الى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفى المحطات ومهندسى التشغيل بافرع الصرف الصحى.