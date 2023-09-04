تحصين 740 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

تحصين أكثر من 740 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية ، ل تحصين الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي ال قلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها. أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة عنأكثر من 740 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية ، لالأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي الوالوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها.

وتأتى فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذلك تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة الاهالى وكذلك ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفى هذا السياق وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء ال تحصين ات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.