اليوم السابع
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تحصين 740 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:08 م
تحصين 740 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة  عن  تحصين أكثر  من 740 ألف رأس ماشية خلال فعاليات الحملة القومية ، لتحصين  الأبقار والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وكذا ترقيم وتسجيل الماشية التى لم يتم ترقيمها. 
 
وتأتى فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذلك تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة الاهالى وكذلك ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.
 
وفى هذا السياق  وجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية. 
 
ووجهت نائب محافظ البحيرة  مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها. 
 


 

 


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