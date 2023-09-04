تحرير 2757 محضر ومخالفة فى حملات شرطة المرافق بالأقصر خلال شهر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، عدد من الحملات على مستوى مراكز ومدن المحافظة على مدار أغسطس الماضى، والتى نجحت فى ضبط وتحرير 2757 محضرا ومخالفة متنوعة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات، ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الإنضباط العام.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير 541 محضر اشغال، و225 محضر بائع متجول، و192 محضر نظافة عامة، و217 محضر مضبوطات متنوعة، و1582 محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بناء على التعليمات بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

وكان قد قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية نجحت فى ضبط 22 محضر ومخالفة للمخابز ومحلات أدخنة بأرمنت، ووقف التصرف في 17 شيكارة دقيق بلدى، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات فى الأسواق والمحلات وبائعى الأدخنة والمخابز المختلفة.

ومن جانبه يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه قامت إدارة تموين أرمنت بحملة أسفرت عن ضبط عدد 4 مخالفات سجائر بدون فواتير بإجمالي 65 قاروصة مختلفة الأنواع، وضبط عدد 2 جوال دقيق بلدي مخابز داخل أجولة ذات اللون الأبيض لدي مطحن غلال، وضبط عدد 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.